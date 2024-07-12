Картофель подорожал почти в два раза в Петербурге

Средняя цена за килограмм продукции достигла отметки в 59,5 рубля. Это больше июньских показателей в 1,8 раза. Подорожали и другие товары.

По данным Петростата, цены на морковь выросли на 19,1 %. Яблоки – на 11,5 %. Морковь – на 6,3 %. Лук репчатый – на 4 %. В общей сложности овощи и фрукты на прилавках магазинов Санкт-Петербурга стоят дороже на 5 %.

Стоимость минимального продуктового набора на месяц составила 7677,24 рубля.