Семиклассник стрелял по окнам школы в Петербурге

Утром 11 июля в полицию обратился завхоз школы на Шуваловском проспекте. Он сообщил о том, что неизвестный стрелял по оконным рамам учебного заведения.
При прибытии к месту происшествия полицейскими установлено, что за день до этого в 16:00 были замечены трещины на стеклах нескольких учебных кабинетов.
Установлено, что к стрельбе причастен один из учащихся, 14-летний семиклассник. Подросток стрелял из пневматического пистолета по оконным рамам школы.
Школьника доставили в отделение полиции, где он был допрошен и передан родителям под письменное обязательство о явке. Решается вопрос об уголовном деле.
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