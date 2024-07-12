Разводка Ладожского моста перекроет движение по трассе «Кола» 15 июля

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 15 июля, движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 15 июля с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Мост разведут для пропуска вверх по Неве яхты «Адмирал Крюйс».

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

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