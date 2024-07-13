В Ленобласти беременная украла деньги у мужчины, который ей помогал. А потом скрылась от следствия

Кингисеппский городской суд на днях вынес приговор 19-летней беременной девушке, имеющей малолетнего ребенка, по делу о краже с банковского счета.

Следствие установило, что молодая мать украла у 54-летнего знакомого, помогавшего ей с продуктами и деньгами, более 15 тысяч рублей. Пока он не видел, она унесла его телефон к подруге, переставила сим-карту в ее мобильный телефон и перевела деньги.

Вину подсудимая признала. Она была доставлена под конвоем, так как скрывалась и была объявлена в розыск. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел явку с повинной, наличие малолетнего ребенка и беременность.

Суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на такой же срок. Ей придется вернуть украденные деньги.