На некоторых станциях метро в Петербурге появилась интерактивная схема

Автор: Сергей Агутин
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На нескольких станциях метро в Санкт-Петербурге появилась обновленная интерактивная карта. На этой карте теперь красным цветом отмечена станция «Чернышевская», которая начала принимать пассажиров сегодня утром.

На обновленной карте метро теперь отображены не только станции, но и линии тактового движения до Мельничного Ручья. На схеме также появилась новая линия электричек от Финляндского вокзала.

В будущем на схему должны быть добавлены станции «Театральная» и «Горный институт», а также линия тактового движения до Сестрорецка.

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