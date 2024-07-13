На некоторых станциях метро в Петербурге появилась интерактивная схема

На нескольких станциях метро в Санкт-Петербурге появилась обновленная интерактивная карта. На этой карте теперь красным цветом отмечена станция «Чернышевская», которая начала принимать пассажиров сегодня утром.
На обновленной карте метро теперь отображены не только станции, но и линии тактового движения до Мельничного Ручья. На схеме также появилась новая линия электричек от Финляндского вокзала.
В будущем на схему должны быть добавлены станции «Театральная» и «Горный институт», а также линия тактового движения до Сестрорецка.
Вам будет интересно
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 2885