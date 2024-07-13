Дом пенсионера обокрали в Выборгском районе

В полицию Выборгского района заявил о краже 85-летний мужчина. Пенсионер утверждал, что неизвестный ночью проник в его дом и украл 13 тысяч рублей.

Пенсионера обокрали в поселке Пальцево. Добычей злоумышленника стали 4100 рублей и банковская карта, с которой списал еще 9000 рублей.

Было заведено уголовное дело о краже. Подозреваемого задержали в Выборге. Им оказался 41-летний неработающий мужчина.