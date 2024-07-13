Дом пенсионера обокрали в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Выборгского района заявил о краже 85-летний мужчина. Пенсионер утверждал, что неизвестный ночью проник в его дом и украл 13 тысяч рублей.

Пенсионера обокрали в поселке Пальцево. Добычей злоумышленника стали 4100 рублей и банковская карта, с которой списал еще 9000 рублей.

Было заведено уголовное дело о краже. Подозреваемого задержали в Выборге. Им оказался 41-летний неработающий мужчина.

Вам будет интересно
Дом пенсионера обокрали в Выборгском районе пальцево, Ленинградская область, Выборгский район
Стакан воды за 170 тысяч рублей: в Гатчине пенсионерка пустила в дом незнакомку-воровку
В полицию Гатчинского района 16 июня обратилась 84-летняя жительница Гатчины. Она встретила на улице возле дома неизвестную женщину, с которой...
17.06.2023 1729
Автор