Дом пенсионера обокрали в Выборгском районе

В полицию Выборгского района заявил о краже 85-летний мужчина. Пенсионер утверждал, что неизвестный ночью проник в его дом и украл 13 тысяч рублей.
Пенсионера обокрали в поселке Пальцево. Добычей злоумышленника стали 4100 рублей и банковская карта, с которой списал еще 9000 рублей.
Было заведено уголовное дело о краже. Подозреваемого задержали в Выборге. Им оказался 41-летний неработающий мужчина.
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17.06.2023 1729