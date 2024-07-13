Полномочия сенаторов и депутатов Госдумы будут прекращать досрочно за несогласованный выезд из России

Владимир Путин подписал закон, который регламентирует обязанность депутатов Госдумы и членов Совета Федерации согласовывать выезд за пределы России.

В случае несогласованной поездки полномочия членов парламента могут быть прекращены досрочно. Соответствующее решение будут принимать коллеги по Госдуме и Совфеду. Исключение – служебные командировки.

По мнению авторов, закон обеспечит защиту российских парламентариев от преследования за рубежом.