Полномочия сенаторов и депутатов Госдумы будут прекращать досрочно за несогласованный выезд из России

Владимир Путин подписал закон, который регламентирует обязанность депутатов Госдумы и членов Совета Федерации согласовывать выезд за пределы России.
В случае несогласованной поездки полномочия членов парламента могут быть прекращены досрочно. Соответствующее решение будут принимать коллеги по Госдуме и Совфеду. Исключение – служебные командировки.
По мнению авторов, закон обеспечит защиту российских парламентариев от преследования за рубежом.
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07.08.2023 2886