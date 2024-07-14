В США совершено покушение на Дональда Трампа

Попытка убийства кандидата на пост президента США произошла во во время его встречи с избирателями. Один из сторонников Трампа погиб.

В США совершено покушение экс-президента США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании. Попытка убийства политика была совершена из снайперской винтовки, однако стрелок промахнулся — Трамп получил легкое ранение в ухо. Пуля угодила в одного из сторонников.

Видео сразу после попытки покушения тиражируются в иностранных СМИ.

По имеющимся данным, стрелок ликвидирован.