В США совершено покушение на Дональда Трампа

Попытка убийства кандидата на пост президента США произошла во во время его встречи с избирателями. Один из сторонников Трампа погиб.
В США совершено покушение экс-президента США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании. Попытка убийства политика была совершена из снайперской винтовки, однако стрелок промахнулся — Трамп получил легкое ранение в ухо. Пуля угодила в одного из сторонников.
Видео сразу после попытки покушения тиражируются в иностранных СМИ.
По имеющимся данным, стрелок ликвидирован.
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