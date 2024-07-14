Губернатор Ленобласти пожелал всем причастным клевых уловов и похвастался своими трофеями с рыбалки.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем рыбака, празднуемый 14 июля. Глава 47-го региона пожелал всем причастным отличных уловов и увлекательных историй о с активного отдыха.

В июле нет никакого промысла, и рыбаки действительно отдыхают! Весенняя путина — закончилась, осенняя — еще не началась, — написал губернатор в Телеграм-канале.

Также Александр Дрозденко похвастался в личном блоге кадрами с успешной рыбалки.