Губернатор Ленобласти пожелал всем причастным клевых уловов и похвастался своими трофеями с рыбалки.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем рыбака, празднуемый 14 июля. Глава 47-го региона пожелал всем причастным отличных уловов и увлекательных историй о с активного отдыха.
В июле нет никакого промысла, и рыбаки действительно отдыхают! Весенняя путина — закончилась, осенняя — еще не началась, — написал губернатор в Телеграм-канале.
Также Александр Дрозденко похвастался в личном блоге кадрами с успешной рыбалки.
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11.07.2024 153