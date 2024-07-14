Об этом заявили конгрессмены Республиканской партии.

Соратники Дональда Трампа уверены, что покушение повысит рейтинги политика и увеличит его шансы на победу на выборах президента США, пишет Politico.

Это зарядит избирателей энергией больше, чем что-либо другое. И он, знаете ли, поднял кулак в воздух и не хотел уходить. И он кричал: «Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь». Это будет лозунгом, — цитирует издание республиканца Тим Берчетт.