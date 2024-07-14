Коллекторы в Шушарах отобрали у подростка дорогие часы, пригрозив пистолетом и битами

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Шушарах группа пока неустановленных сотрудников агентства по взысканию долгов ограбили несовершеннолетнего юношу.

По имеющимся данным, коллекторы усадили к себе в «Мерседес» подростка и стали требовать у него пять тысяч рублей долга. Денег у юноши не оказалось, из-за чего ему пришлось расстаться со своими часами стоимостью 50 тысяч.

После грабежа коллекторы высадили подростка и пригрозили ему расправой, выстрелив из пистолета по земле рядом с ним. Также злоумышленники продемонстрировали потерпевшему свои биты.

Сейчас поиском коллекторов занимается полиция. Возбуждено уголовное дело.