Врач объяснила, почему не стоит выбрасывать ботву моркови

По словам специалиста, это ценный источник полезных веществ.

Врач-диетолог и нутрициолог Марият Мухина советует не избавляться от ботвы моркови. По словам специалиста, это не просто трава, а ценный источник целого ряда полезных соединений.

Как отметила Мухина в беседе с ИА Runews24.ru, в ботве моркови гораздо больше витамина А, чем в самом плоде. Также в зелени очень много витамина К, аскорбиновой кислоты и витаминов группы В.

Уникальное действие морковной ботвы состоит в ее целостном оздоравливающем эффекте на все системы и органы человека, регулярно ее употребляющего, — рассказала врач.