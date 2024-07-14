Аналитики рассказали, сколько зарабатывают в среднем обеспеченные россияне

Доход этой категории граждан превышает 200 тысяч рублей.
Согласно результатам исследования НИУ ВШЭ, обеспеченные граждане РФ в месяц получают в среднем 227 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков, пишет РИА Новости.
Медианный душевой доход составил 180 тысяч рублей, а средний — 227 тысяч рублей, — указано в исследовании.
При этом доход в пределах 300-400 тысяч в месяц имеют порядка 20% обеспеченных граждан, а от 100 до 200 тысяч рублей — 18%. Тем временем 9% россиян из этой категории получают более 900 тысяч рублей.
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05.07.2024 123