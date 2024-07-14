В России выставили на продажу новый ВАЗ-21093, простоявший в гараже 25 лет

Автомобиль был выпущен в 1999-м году и почти сразу после покупки отправился на хранение.

В Москве выставили на продажу абсолютно новый ВАЗ-21093, простоявший 25 лет в гараже. Состояние автомобиля почти идеальное, в порядке оказался даже кузов, нетронутый коррозией. Пробег у хетчбека всего чуть более 1,5 тысяч километров и один владелец. Подтверждают это документы на машину.

Владелец автомобиля оценил эксклюзив в в один миллион рублей. За эти же деньги сейчас можно приобрести LADA Granta, причем в не самой простой комплектации.