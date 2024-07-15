На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 12 ограничение скорости движения в строну ЛО с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 24 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37(транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 137-138 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 638-639 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена свето-возвращающих элементов;

км 661-667 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка противоослепляющих экранов в распределительной полосе.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 328-338,400-410 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;

транспортные развязки км 141, км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, окрашивание лестничных сходов;

км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 134-203 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 65+050 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00-17:00, гарантийный ремонт (устранение размывов) до 16.07.24;

км 77 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00-17:00, гарантийный ремонт (устранение размывов) до 16.07.24;

км 85 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00-17:00, гарантийный ремонт (устранение размывов) до 16.07.24;

км 65-км 100 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-17:00, гарантийный ремонт (проливка швов) до 31.07.24.

А-181 «Магистральная»:

км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.

А-181 подъезд к МАПП Светогорск:

км 23-33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 10-37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную и газонокосилками;

км 30-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 75-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 75-76 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 56-76 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, окрашивание ТП-6/10 кВ поочерёдно с отключением электропитания.

А-180 «Нарва»: