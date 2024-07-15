На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 12 ограничение скорости движения в строну ЛО с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 24 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37(транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 137-138 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 638-639 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена свето-возвращающих элементов;
- км 661-667 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка противоослепляющих экранов в распределительной полосе.
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12.07.2024 92
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 328-338,400-410 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 47-100 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
- транспортные развязки км 141, км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, окрашивание лестничных сходов;
- км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;
- км 134-203 ограничение скорости движения в оба направления с 11:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 65+050 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00-17:00, гарантийный ремонт (устранение размывов) до 16.07.24;
- км 77 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00-17:00, гарантийный ремонт (устранение размывов) до 16.07.24;
- км 85 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00-17:00, гарантийный ремонт (устранение размывов) до 16.07.24;
- км 65-км 100 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-17:00, гарантийный ремонт (проливка швов) до 31.07.24.
А-181 «Магистральная»:
- км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.
А-181 подъезд к МАПП Светогорск:
- км 23-33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 10-37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную и газонокосилками;
- км 30-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 75-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 75-76 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 56-76 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, окрашивание ТП-6/10 кВ поочерёдно с отключением электропитания.
А-180 «Нарва»:
- км 31-57 ограничение движения на Кингисепп левая полоса с 08:00-17:00, скашивание травы на обочине и откосах механизированным способом;
- км 54 транспортная развязка, ограничения движения в оба направления с 08:00-17:00, механизированная очистка краевой с вывозом смета;
- подъезд к МТП «Усть-Луга» км 40-16 ограничение скорости движения от МТП с 08:00 до 20:00, уборка проезжей части песка и смета механическим способом (ПУМ).