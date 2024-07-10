Семейная ипотека в России продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.

При этом ставка 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока, сообщает Минфин РФ. Сумма кредита по «Семейной ипотеке» для жителей Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти составит до 12 миллионов рублей. Для остальных регионов — до 6 млн рублей.

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Тем временем, с 1 июля 2024 года в России завершилась программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%.