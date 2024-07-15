В Ленобласти нарушителей пожарной безопасности в лесах оштрафовали на 79 тысяч рублей

В минувшие выходные инспекторы департамента лесного надзора вынесли 15 постановлений за нарушения пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, сотрудники провели более 70 профилактических бесед. Проверки состоялись в лесничествах Выборгского, Приозерского, Подпорожского, Кингисеппского, Тихвинского и Волосовского районов.

Напомним, с 5 июля на территории Ленобласти действует особый противопожарный режим. За две недели уже проведено около 340 выездов в участковые лесничества, наложено 24 штрафа на сумму 79 тысяч рублей, уточнили в Госэконадзоре.