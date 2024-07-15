Дрозденко поручил помочь жительнице Тосно, страдающей от протечек в квартире

Жилье женщины сильно пострадало от грибка из-за постоянной влаги с наружной стороны, однако управляющая компания не реагирует на жалобы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поможет жительнице Тосно, пожаловавшейся во время «прямой линии» на бездействие управляющей компании.

По словам женщины, в двух комнатах ее квартиры развился грибок из-за влаги, поступающей с наружной стороны дома. При этом коммунальщики игнорируют просьбы собственницы навести порядок.

Дрозденко поручил собрать комиссию из специалистов Жилнадзора, местной администрации и управляющей компании, которая должна будет определить причины протечки и устранить их.