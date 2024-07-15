Роспотребнадзор разрешил купаться только в одном водоеме Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Еще буквально неделю назад все водоемы города оставались непригодными для купания.

Роспотребнадзор Петербурга оценил качество воды в городских водоемах и обновил перечень пригодных для купания мест.

Согласно результатам лабораторных тестов проб воды, купаться можно только в одном водоеме Северной столицы — в Среднем Суздальском озере. Отдых на остальных пляжах города остается под запретом.

При этом на прошлой неделе все водоемы Петербурга оставались непригодными для купания.

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05.07.2024 198
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