Поселок в Выборгском районе получит новую водоочистную станцию

Вопрос с качеством воды в Житково будет решен.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал решить проблему качества воды в поселке Житково Выборгского района. После жалоб жительницы населённого пункта глава региона даст поручение «Водоканалу» проработать вопрос строительства модульной водоочистной станции.

Глава региона подчеркнул, что реализация проекта может занять до двух лет, поэтому в поселке для начала следует решить вопрос с фильтрацией воды.