Авиабилеты в России подорожали на 9%

В июне билеты на внутренние авиаперелеты подорожали на 9%. Об этом заявил замминистра транспорта России Владимир Потешкин

По его словах, цены растут весь 2024 год: в январе — на 14%, в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%, в мае и июне — по 9%.

По данным Росстата, цены на авиабилеты экономкласса в июне выросли на 8%, если сравнивать с маем.