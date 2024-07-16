Петербург оказался на 49 месте рейтинга городов России по вводу жилья

В 2023 году в Санкт-Петербурге ввели 0,62 квадратных метров жилья на человека. Объем введенного жилья составил 3482,7 тыс. квадртов, что стало одним из самых крупных значений среди регионов, сообщает Neva.Today.

Больше значения продемонстрировала только Москва, где объем составил более 7 тыс. квадратов.

Всего за прошлый год в России ввели более 110 млн квадратных метров жилья. При этом больше всего жилья в расчете на одного человека построили в Краснодаре, Новороссийске и Черкесске. Последние места в рейтинге заняли Мурманск, Братск и Петропавловск-Камчатский.