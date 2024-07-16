Тела двух человек с огнестрельными ранениями найдены в Павловске

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

В пригороде Петербурга расследуют загадочную смерть двух человек — 47-летнего мужчины и его 33-летней возлюбленной. Тела сожителей обнаружили в квартире с огнестрельными ранениями головы.

Как выяснил Mash на Мойке, тревогу о пропаже мужчины забил брат. По его словам, родственник не выходил на связь порядка трех недель. Прибывшие к квартире спасатели вскрыли и дверь обнаружили страшную картину.

Правоохранительные органы расследуют гибель пары по статье УК РФ «Убийство».