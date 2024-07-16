Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 16 июля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Вам будет интересно Житель Рахьи погиб в зоне СВО В ходе СВО погиб житель поселка Рахья Всеволожского района Ленобласти Артем Борисов. Артем Борисов погиб 26 июня. Соболезнования родным и близким... 12.07.2024 216

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 545 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм гаубицы М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М», а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубицы М777 производства США, «Caesar» производства Франции и FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие «Гиацинт-Б», боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, две управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.