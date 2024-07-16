Президент России Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. На церемонию он приехал на Lada Aura.

Видео: t.me/news_kremlin

«С открытием обхода Твери будет обеспечено непрерывное, бесшовное бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом, сократится время в пути из северо-западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, появятся дополнительные, более удобные маршруты в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг», а значит, поездки между крупными экономическими, культурными, историческими центрами нашей страны станут быстрее», — сказал президент в ходе мероприятия.

Путин отметил, что благодаря этому участку маршрут Москва — Санкт-Петербург сократится на 50 минут.