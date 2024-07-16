Премьер Словакии снова выступил против членства Украины в НАТО

Автор: Анастасия Щербакова
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Политик считает, что включения Украины в альянс угрожает всему миру.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение, считает, что Украине не место в НАТО. В противном случае это будет угрожать всему миру, поскольку увеличит риски столкновения России и альянса.

Членство Украины в НАТО угрожает миру во всем мире и приведет к прямой конфронтации между НАТО и Россией, — цитирует Фицо TA3.
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