Молодого человека задержали за изнасилование несовершеннолетней в Луге

Автор: Сергей Агутин
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Полиция
Фото: Baltphoto.ru

По предварительным данным, 16-летняя девушка была изнасилована 13 июля около 18:00 в ангаре бывшего автотранспортного предприятия на улице Свободы в Луге.

Пострадавшая рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемого задержали 14 июля. Им оказался 20-летний житель Луги.

Молодой человек находился под подпиской о невыезде за кражу, совершенную в 2021 году. Решается вопрос об уголовном деле.

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16.12.2020 36790
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