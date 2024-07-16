Молодого человека задержали за изнасилование несовершеннолетней в Луге

По предварительным данным, 16-летняя девушка была изнасилована 13 июля около 18:00 в ангаре бывшего автотранспортного предприятия на улице Свободы в Луге.

Пострадавшая рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию. Подозреваемого задержали 14 июля. Им оказался 20-летний житель Луги.

Молодой человек находился под подпиской о невыезде за кражу, совершенную в 2021 году. Решается вопрос об уголовном деле.