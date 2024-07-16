Названа сумма на выплаты победителям и призерам Игр БРИКС

Правительство России выделит более 274,7 миллиона рублей на выплаты российским спортсменам, которые стали победителями и призерами Игр БРИКС.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Помимо спортсменов, финансовые поощрения получат их тренеры.

Россиянам, которые выиграют на турнире золотую медаль, предусмотрена выплата в размере 358,4 тысячи рублей. Серебряные призеры получат 179,2 тысячи рублей, а бронзовые — 107,5 тысячи. Если спортсмен завоевал на турнире несколько медалей, он получит выплаты за каждую награду.

Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня в Казани. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет. В активе представителей страны 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовая медаль.