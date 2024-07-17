Пяти категориям россиян повысят пенсии с 1 августа

В августе пять категорий российских пенсионеров ожидает повышение пенсий.
Это пенсионеры, работавшие в прошлом году. В 2023-м их было 8 млн человек. Надбавка к пенсии будет индивидуальной.
Вторая категория — пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет. Также пенсию увеличат тем, кому в июле же установили первую группу инвалидности. Прибавка составит 8 134,88 руб., отметила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова.
Помимо этого, доплаты к пенсиям положены членам летных экипажей гражданских самолетов и работникам угольной отрасли. Для мужчин выслуга в должностях должна составлять не меньше 25 лет, для женщин — как минимум 20 лет.
Еще одна категория, которая может ожидать роста пенсии в августе — граждане, получающие накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты.