На глазах у подростков: мужчина утонул в реке Сестра

Мужчина утонул в реке Сестра в массиве Белоостров во Всеволожском районе Ленобласти.

Невольными свидетелями трагедии стали подростки, именно они заметили, как мужчина пошел купаться и ушел под воду. Ребята сообщили о случившемся его соседке, которая тут же вызвала спасателей, однако было уже поздно, рассказали в ГУ МЧС по СПб и ЛО.

Фото: t.me/acclenobl

Прибывшие на место спасатели ПСО города Шлиссельбурга достали тело 75-летнего мужчины из воды и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.