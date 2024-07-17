В Петербурге на ремонт котельной выделят свыше 40 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» ищет исполнителя для выполнения работ по капремонту здания котельной.  

Объект расположен по адресу: проспект Шафировский, 10 литера А, ФЭИ ГУП «ТЭК СПБ». Начальная цена договора составляет 41 млн 983 тыс. рублей.

Участниками конкурса могут быть только представители малого и среднего бизнеса. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 августа. Исполнителя выберут 15 августа.

Вам будет интересно
В Петербурге на ремонт котельной выделят свыше 40 млн рублей Санкт-Петербург
Россияне заметили на «Госуслугах» данные о себе, которые туда не вводили
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 2897
Автор