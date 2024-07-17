Пограничники задержали 57 браконьеров в акватории Финского залива

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России задержали в акватории Финского залива 57 браконьеров.

Они занимались незаконной ловлей судака и леща в период действующего запрета на добычу этой рыбы. У нарушителей изъято свыше 800 метров сетей, четыре маломерных судна и более 18 других запрещенных орудий лова. В общей сумме браконьеры заплатили штрафы на около 200 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО

В пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ напомнили, что запрет на вылов судака и леща действует с 20 мая по 30 июня. Круглый год нельзя ловить лосося атлантического (семга), кумжу (форель), осетра атлантического.