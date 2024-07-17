Автоэксперт назвал китайский автомобиль, который ломается реже всего

По словам эксперта, одним из таких является кроссовер от компании Chery.

На текущий момент среди новых автомобилей на российском рынке особенно выделяется Chery Tiggo. Кроссовер из Поднебесной показал отличную надежность и ломается довольно редко, заявил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

Эксперт в беседе с «Прайм» отметил, что эта модель, конечно же, имеет свои проблемы. Однако в 99% случаев владельцы Tiggo обращаются в сервисы только со сбоями в электронике. Жалобы на двигатель или коробку передач происходят очень редко.

Среди б/у автомобилей Носко похвалил Ford Focus. Надежностью и ремонтопригодностью особенно обладают комплектации с МКПП и двигателем объемом 1,6 литра, а также с автоматической коробкой передач в паре с 1,4-литровым мотором.