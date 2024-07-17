Автоэксперт назвал китайский автомобиль, который ломается реже всего

Автор: Анастасия Щербакова
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По словам эксперта, одним из таких является кроссовер от компании Chery.

На текущий момент среди новых автомобилей на российском рынке особенно выделяется Chery Tiggo. Кроссовер из Поднебесной показал отличную надежность и ломается довольно редко, заявил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

Эксперт в беседе с «Прайм» отметил, что эта модель, конечно же, имеет свои проблемы. Однако в 99% случаев владельцы Tiggo обращаются в сервисы только со сбоями в электронике. Жалобы на двигатель или коробку передач происходят очень редко.

Среди б/у автомобилей Носко похвалил Ford Focus. Надежностью и ремонтопригодностью особенно обладают комплектации с МКПП и двигателем объемом 1,6 литра, а также с автоматической коробкой передач в паре с 1,4-литровым мотором.

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