Мотоциклист получил инвалидность и судимость после ДТП в Приозерском районе

В Приозерском районе вынесли приговор мотоциклисту после ДТП. В сентябре 2023 года подсудимый в нетрезвом виде сел за руль мотоцикла, пассажиром был его брат. У обоих не было шлемов.
На подъезде к перекрестку улиц Советская и Жуковского в Приозерске внедорожник подал сигнал левого поворота. Мотоциклист нарушил правила, выехав на встречную полосу для обгона, в результате произошло столкновение.
Мотоциклист и пассажир получили тяжелые травмы, после ДТП пилот был признан инвалидом. Его приговорили к двум годам условно за нарушение правил в пьяном виде, «повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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26.12.2022 3599