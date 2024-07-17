Мотоциклист получил инвалидность и судимость после ДТП в Приозерском районе

В Приозерском районе вынесли приговор мотоциклисту после ДТП. В сентябре 2023 года подсудимый в нетрезвом виде сел за руль мотоцикла, пассажиром был его брат. У обоих не было шлемов.

На подъезде к перекрестку улиц Советская и Жуковского в Приозерске внедорожник подал сигнал левого поворота. Мотоциклист нарушил правила, выехав на встречную полосу для обгона, в результате произошло столкновение.

Мотоциклист и пассажир получили тяжелые травмы, после ДТП пилот был признан инвалидом. Его приговорили к двум годам условно за нарушение правил в пьяном виде, «повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».