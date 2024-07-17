Поезд снес иномарку в Ленобласти: семья из 4 человек погибла на месте

Трагедия произошла в районе поселка Дивенский в Гатчинском районе.

Очевидцы сообщают о смертельной аварии между пассажирским поездом и легковым авто в Гатчинском районе Ленобласти.

Столкновение произошло на 84-м км перегона Строганово — Мшинская. Как передает «Фонтанка», в иномарке находились двое взрослых и двое детей. Предварительно, все они погибли. На месте трагедии работают экстренные службы.