Петербуржца избили и забрали продукты из-за неправильного ответа на вопрос

На Садовой улице в Санкт-Петербурге ночью к прохожему подошел мужчина и потребовал денег. Тот ответил отказом. Оппонент разозлился, повалил жертву на дорогу, избил ногами и руками.

Из пакета, который нес пострадавший, рассыпались продукты. Пока мужчина приходил в себя, грабитель собрал картошку, скумбрию, упаковку свиной шинки и копченую колбасу, после чего ушел.

Произошло все 26 октября 2023 года. Подозреваемого задержали, затем признали виновным в грабеже.

Обвиняемый не признал свою вину, заявив, что конфликт возник из-за грубого ответа на вопрос: «Как пройти в ночной клуб?». А продукты он якобы забрал только потому, что потерпевший их не поднимал.

Версия подсудимого не нашла объективного подтверждения. Мужчину приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима.