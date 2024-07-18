Автобус с 30 пассажирами съехал в кювет в Волховском районе

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло ранним утром 18 июля на 133-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

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Фото: Леноблпожспас

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавший из Вознесенска в Петербург, не справился с управлением и слетел в кювет. В этот момент в салоне находилось 30 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителя доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Проводится проверка.

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