Автобус с 30 пассажирами съехал в кювет в Волховском районе

ДТП произошло ранним утром 18 июля на 133-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.
По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавший из Вознесенска в Петербург, не справился с управлением и слетел в кювет. В этот момент в салоне находилось 30 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителя доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Проводится проверка.
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