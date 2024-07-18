Испанских футболистов за победу на Евро наградили ящиками с помидорами

Необычную награду вручили двум футболистам в их родном городе.

Игрокам сборной Испании, одержавшей победу на Евро, вручили несколько ящиков томатов в качестве награды. «Овощной» презент получили Хесус Навас и Фабиан Руис.

Как пишут испанские СМИ, количество подаренных футболистам томатов было разным и соответствовало весу самих спортсменов. Навес получил 64,7 килограммов, а Руис — 83,2.