Испанских футболистов за победу на Евро наградили ящиками с помидорами

Автор: Анастасия Щербакова
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Необычную награду вручили двум футболистам в их родном городе.

Игрокам сборной Испании, одержавшей победу на Евро, вручили несколько ящиков томатов в качестве награды. «Овощной» презент получили Хесус Навас и Фабиан Руис.

Как пишут испанские СМИ, количество подаренных футболистам томатов было разным и соответствовало весу самих спортсменов. Навес получил 64,7 килограммов, а Руис — 83,2.

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Испанских футболистов за победу на Евро наградили ящиками с помидорами футбол, Испания, евро
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