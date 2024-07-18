Ленобласть продолжает пополнять книжный фонд подшефного Енакиево

В библиотеку Енакиево направлена очередная партия книг.

Комтранс Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет направили в подшефный 47-го региону Енакиево (ДНР) партию печатных изданий. Городская библиотека получит как произведения русских классиков, так и детскую и техническую литературу.

Сотрудники комитета присоединились к акции и подготовили издания, которые хотели бы передать в подшефный город, — рассказали в пресс-службе комитета.