Ленобласть продолжает пополнять книжный фонд подшефного Енакиево

В библиотеку Енакиево направлена очередная партия книг.
Комтранс Ленинградской области и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет направили в подшефный 47-го региону Енакиево (ДНР) партию печатных изданий. Городская библиотека получит как произведения русских классиков, так и детскую и техническую литературу.
Сотрудники комитета присоединились к акции и подготовили издания, которые хотели бы передать в подшефный город, — рассказали в пресс-службе комитета.
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