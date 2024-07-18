Одинокую нерпу, плавающую среди мусора, заметили в Петербурге

Несчастное животное обнаружили в районе Лахта-Центра. Выбраться оттуда нерпа самостоятельно не может.
В заброшенном дебаркадере напротив Лахта-Центра заметили нерпу, плавающую среди пластикоывх бутылок и другого мусора. Об этом очевидцы сообщили Телеграм-каналу «Петербург с огоньком»
Маленькая нерпа живет в заброшенном дебаркадере напротив Лахта Центра, — рассказали очевидцы.
При этом выбраться из ловушки самостоятельно животное не может.
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