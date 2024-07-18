Стало известно, в каких городах России начинающие программисты зарабатывают больше всего

Автор: Анастасия Щербакова
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Санкт-Петербург разместился на втором месте по величине доходов айтишников без опыта.

Самую большую зарплату начинающим IT-специалистам сейчас предлагают в Москве. Как выяснила «Газета.ру», уровень дохода программистов без опыта в столице составляет в среднем 91 488 рублей.

Тем временем в Санкт-Петербурге зарплаты джуниоров достигают 75 564 рублей. На третьем месте расположился Новосибирск, где начинающим айтишникам предлагают чуть больше 63 тысяч.

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26.06.2024 141
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