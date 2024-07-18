Стало известно, в каких городах России начинающие программисты зарабатывают больше всего

Санкт-Петербург разместился на втором месте по величине доходов айтишников без опыта.

Самую большую зарплату начинающим IT-специалистам сейчас предлагают в Москве. Как выяснила «Газета.ру», уровень дохода программистов без опыта в столице составляет в среднем 91 488 рублей.

Тем временем в Санкт-Петербурге зарплаты джуниоров достигают 75 564 рублей. На третьем месте расположился Новосибирск, где начинающим айтишникам предлагают чуть больше 63 тысяч.