Стало известно, в каких городах России начинающие программисты зарабатывают больше всего

Санкт-Петербург разместился на втором месте по величине доходов айтишников без опыта.
Самую большую зарплату начинающим IT-специалистам сейчас предлагают в Москве. Как выяснила «Газета.ру», уровень дохода программистов без опыта в столице составляет в среднем 91 488 рублей.
Тем временем в Санкт-Петербурге зарплаты джуниоров достигают 75 564 рублей. На третьем месте расположился Новосибирск, где начинающим айтишникам предлагают чуть больше 63 тысяч.
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