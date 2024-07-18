В Госдуме предложили запретить преступникам менять фамилию, имя и отчество

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.
Депутаты Государственной Думы хотят запретить преступникам менять свои персональные данные. В частности, речь идет о фамилии, имени и отчестве.
Авторы законопроекта предложили лишить такой возможности лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение тяжких преступлений. Речь идет об убийствах, изнасилованиях, похищении людей, терактах и других общественно опасных злодеяниях.
Депутаты считают, что новая мера позволит обеспечить безопасность жертв преступников и членов их семей, а также лишит злоумышленников возможности скрыть темное прошлое в своей биографии.
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15.07.2024 123