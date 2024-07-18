Стало известно, как повлияет повышение утильсбора на стоимость авто в России

Аналитики посчитали, на сколько подорожают машины, которые прямо сейчас продаются в стране.
С октября этого года утилизационный сбор в России могут повысить на 70-85%. По словам аналитиков, это значительно скажется на стоимости автомобилей. В отдельных случаях подорожание может составить более 10%.
К примеру, Haval Jolion, который сейчас продается почти за два миллиона рублей, после повышения утильсбора может подорожать на 13%.
Тем временем Chery Tiggo 7 Pro Max (рекомендованная цена чуть более 2.7 миллиона рублей) прибавит в стоимости 9,3%, а модель попроще — Tiggo 4 Pro — может подорожать на 12%, пишет LIFE, ссылаясь на аналитиков.
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17.07.2024 67