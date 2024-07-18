Здание бывшего кинотеатра выставили на торги в Петербурге

Собственник Дома Протасовых на Невском проспекте хочет продать здание за 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Владелец собирается сдать в аренду офисные помещения на пяти этажах. Общая площадь недвижимости составляет 1,95 тысячи квадратных метров. В здании, где раньше находился кинотеатр «Кристалл Палас», проведена масштабная реконструкция.
Эксперты полагают, что цена объекта слишком завышена. Собственнику вряд ли удастся реализовать лот на торгах. Здание представляет лишь трофейную ценность.
Вам будет интересно
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 2903