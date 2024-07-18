Здание бывшего кинотеатра выставили на торги в Петербурге

Собственник Дома Протасовых на Невском проспекте хочет продать здание за 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Владелец собирается сдать в аренду офисные помещения на пяти этажах. Общая площадь недвижимости составляет 1,95 тысячи квадратных метров. В здании, где раньше находился кинотеатр «Кристалл Палас», проведена масштабная реконструкция.

Эксперты полагают, что цена объекта слишком завышена. Собственнику вряд ли удастся реализовать лот на торгах. Здание представляет лишь трофейную ценность.