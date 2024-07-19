Еще трех спасенных нерпят выпустили на волю после реабилитации

Автор: Гузель Галимова
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В свободное плавание выпустили еще трех спасенных нерпят.

Малышей – двух самок и одного самца – нашли в мае 2024 года в поселках Осиновец и Запорожское, а также в реке Паша. В центре спасения ластоногих в Репино их полностью подготовили к самостоятельной жизни.

Видео: t.me/VDKSPB

Их выпустили в Ладожское озеро. Место было выбрано специально — сейчас в этом месте активно нерестится ряпушка, который позволит обеспечить животным отличные шансы на успешную адаптацию в дикой природе.

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16.07.2024 202
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