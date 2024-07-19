Еще трех спасенных нерпят выпустили на волю после реабилитации

В свободное плавание выпустили еще трех спасенных нерпят.
Малышей – двух самок и одного самца – нашли в мае 2024 года в поселках Осиновец и Запорожское, а также в реке Паша. В центре спасения ластоногих в Репино их полностью подготовили к самостоятельной жизни.
Видео: t.me/VDKSPB
Их выпустили в Ладожское озеро. Место было выбрано специально — сейчас в этом месте активно нерестится ряпушка, который позволит обеспечить животным отличные шансы на успешную адаптацию в дикой природе.
Вам будет интересно
Спасенный детеныш ладожской нерпы, которого выпустили после реабилитации в Ладожское озеро, вернулся к людям. Сейчас малыш проходит дополнительное обследование. Видео: t.me/VDKSPB Специалисты пока...
16.07.2024 202