Еще трех спасенных нерпят выпустили на волю после реабилитации

В свободное плавание выпустили еще трех спасенных нерпят.

Малышей – двух самок и одного самца – нашли в мае 2024 года в поселках Осиновец и Запорожское, а также в реке Паша. В центре спасения ластоногих в Репино их полностью подготовили к самостоятельной жизни.

Видео: t.me/VDKSPB

Их выпустили в Ладожское озеро. Место было выбрано специально — сейчас в этом месте активно нерестится ряпушка, который позволит обеспечить животным отличные шансы на успешную адаптацию в дикой природе.