Трассу «Кола» дважды перекроют 22 июля из-за разводки мостов

В понедельник, 22 июля, на трассе «Кола» в Ленобласти дважды остановят движение автомобилей.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 22 июля с 12.50 до 15.00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода вниз по реке составы «МБ-1204», «Стр. №165» и «Урал-20».

С 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе. Через Неву пройдет яхта «Мария».

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Водителей просят заранее планировать свой маршрут.