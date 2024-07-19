Лось погиб на железной дороге в Гатчинском районе

ЧП на ж/д станции Новое Мозино проверяет транспортная полиция.
Как сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО, в Гатчинском районе Ленобласти лось попал под электропоезд. Столкновение произошло накануне, 18 июля, на железнодорожной станции Новое Мозино.
В ведомстве уточнили, что машинист пытался остановить поезд и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения с выскочившим на пути животным не удалось.
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18.07.2024 192