Женщина отказалась открывать двери полиции, прибывшей после жалоб родителей.

В Санкт-Петербурге женщина, организовавшая незаконный детский сад в своей квартире, забаррикадировалась вместе с детьми и никого не впускает.

Как сообщает 78.ru, инцидент произошел в многоэтажке на Чарушинской улице. У квартиры дежурят сотрудники полиции и опеки. Жалоба на женщину поступила от петербурженки по имени Елизавета, ранее водившей своих детей в этот детсад.

Девушка утверждает, что дети после посещения садика часто возвращались домой с ушибами и ссадинами. По имеющимся данным, няня после долгих уговоров выпустила ребенка Елизаветы и снова закрылась.