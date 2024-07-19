В Петербурге владелица нелегального детсада забаррикадировалась с детьми в квартире

Автор: Анастасия Щербакова
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Женщина отказалась открывать двери полиции, прибывшей после жалоб родителей.

В Санкт-Петербурге женщина, организовавшая незаконный детский сад в своей квартире, забаррикадировалась вместе с детьми и никого не впускает.

Как сообщает 78.ru, инцидент произошел в многоэтажке на Чарушинской улице. У квартиры дежурят сотрудники полиции и опеки. Жалоба на женщину поступила от петербурженки по имени Елизавета, ранее водившей своих детей в этот детсад.

Девушка утверждает, что дети после посещения садика часто возвращались домой с ушибами и ссадинами. По имеющимся данным, няня после долгих уговоров выпустила ребенка Елизаветы и снова закрылась.

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