Два мотоциклиста столкнулись в Тосненском районе. Есть пострадавший

В экстренные службы 19 июля около полудня поступила информация о ДТП на 580-м километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе.
Произошло столкновение двух мотоциклов. По информации дорожной полиции, участниками ДТП стали мотоциклы Honda.
В результате аварии один человек пострадал. Его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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