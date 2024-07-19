Два мотоциклиста столкнулись в Тосненском районе. Есть пострадавший

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 19 июля около полудня поступила информация о ДТП на 580-м километре трассы М-11 «Нева» в Тосненском районе.

Произошло столкновение двух мотоциклов. По информации дорожной полиции, участниками ДТП стали мотоциклы Honda.

В результате аварии один человек пострадал. Его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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