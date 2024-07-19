В новостройках Петербурга стало больше маленьких квартир

Автор: Сергей Агутин
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С июня 2023 года средняя площадь квартир в петербургских новостройках сократилась на 4 %, с 40,9 до 39,2 кв. м.  

На рынке недвижимости все чаще появляются и становятся стандартными по метражу однокомнатные квартиры от 30-35 кв. м., двухкомнатные от 48 кв. м и трехкомнатные от 60 кв. м.

Доля студий в первичном жилье составляет 40 % от всех продаж и примерно в два раза превышает спрос на однокомнатные. За последние пять лет метражи квартир в новостройках города сократились на 15 %, с 43 до 36 кв. м

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