В новостройках Петербурга стало больше маленьких квартир

С июня 2023 года средняя площадь квартир в петербургских новостройках сократилась на 4 %, с 40,9 до 39,2 кв. м.

На рынке недвижимости все чаще появляются и становятся стандартными по метражу однокомнатные квартиры от 30-35 кв. м., двухкомнатные от 48 кв. м и трехкомнатные от 60 кв. м.

Доля студий в первичном жилье составляет 40 % от всех продаж и примерно в два раза превышает спрос на однокомнатные. За последние пять лет метражи квартир в новостройках города сократились на 15 %, с 43 до 36 кв. м